Trump dice que Kim Jong Un puede tener armas nucleares porque es su “amigo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong Un, puede tener un arma nuclear a diferencia de Irán debido a que “es mi amigo… soy probablemente la única persona en todo el mundo que le gusta, y a mí me gusta él”, reportó en redes sociales CBS News.
“Resulta que Kim Jong-un es amigo mío. A él le agrada Trump. No le agrada mucha otra gente. Soy prácticamente la única persona en todo el mundo que le agrada, y él me agrada a mí”, dijo Trump a medios.
El republicano afirmó que el mandatario norcoreano pudo hacerse de un arsenal nuclear porque sus antecesores en la Casa Blanca lo permitieron.
“Kim Jong-un tiene capacidades nucleares, un gran arsenal nuclear, bastante grande, no como el nuestro, pero tiene capacidad nuclear. ¿Sabe por qué? Porque hubo presidentes que no hicieron lo que yo hice”, añadió y señaló que “Mientras yo esté por aquí, él estará bien. ¿Saben por qué? Porque me respeta y le gusto”.