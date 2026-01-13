Trump dice que el TMEC no tiene ventaja real, “es irrelevante”

Washington. El presidente Donald Trump dijo el martes que el TMEC no es relevante para Estados Unidos pero Canadá lo quiere, mientras presiona para que las empresas traigan de vuelta la manufactura a suelo estadunidense.

“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, afirmó Trump sobre el acuerdo vigente entre México, Estados Unidos y Canadá. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”.

“El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, señaló.

El mandatario estadunidense hizo los comentarios mientras recorría una fábrica de Ford Motor en Dearborn, Michigan, antes de un discurso sobre la economía que tenía previsto pronunciar en Detroit.

El TMEC, vigente desde 2020, se revisará este año para decidir si se deja expirar o se elabora otro acuerdo.

El pacto comercial sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y fue negociado durante el primer mandato de Trump.