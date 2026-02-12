Trump desautoriza a empresario que buscaba mediar entre EU y el sector petrolero de Venezuela

El presidente Donald Trump arremetió contra Harry Sargeant III, un magnate energético que presuntamente intentaba actuar como mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país luego de reconocer el “trabajo fantástico” que están haciendo los representantes estadunidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, pero enfatizó en que “solo hablamos por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación”, a través de su cuenta de Truth Social.

Trump puntualizó que Sargeant no tiene potestad ni autorización oficial del gobierno estadunidense para actuar en nombre del país en negociaciones o decisiones de política exterior, y que solo quienes sean autorizados por el Departamento de Estado pueden hacerlo.

“Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país” sentenció en su publicación.

Trump aseguró este jueves que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido “¡extraordinarias! Nos llevamos muy bien con la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez y sus representantes”.

El mandatario añadió que “el petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”.