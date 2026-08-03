Trump afirma que el estrecho de Ormuz podría abrirse “literalmente mañana”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este lunes que la apertura del estrecho de Ormuz es uno de los temas prioritarios que se encuentra sobre la mesa en las negociaciones con Irán sobre el cese de las hostilidades.

“Estamos hablando del estrecho, de la apertura del estrecho, de que esté abierto, literalmente, para mañana. Completamente abierto. Y esa es la primera fase”, declaró el mandatario. “Y la segunda fase consiste en que entonces hablaremos del tema nuclear”, agregó. “Básicamente, creo que se trata de la desnuclearización de Irán”, precisó Trump.

“Tiene que pasar. Y esa será la segunda fase. Pero la primera fase es la apertura del estrecho. La segunda fase será la desnuclearización. Y eso llevará un poco de tiempo. Pero nosotros somos muy firmes al respecto. No pueden tener armas nucleares. Irán no puede tener armas nucleares. Y nunca he cambiado de opinión al respecto”, concluyó.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que su país no sostiene negociaciones con Estados Unidos y que los diálogos actuales se limitan a Omán, centrados exclusivamente en lograr un entendimiento para el tránsito seguro de buques por el estrecho de Ormuz.

Además, insistió en que la vía marítima fue cerrada por la “agresión” de Estados Unidos desde el 28 de febrero, y advirtió que “mientras continúen el bloqueo naval y las fechorías de Estados Unidos, y mientras sigan todas las violaciones que ha cometido, no ocurrirá nada especial en la situación del estrecho”.