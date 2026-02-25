Tropa Guardafronteras de Cuba responde ataque de lancha de EU y mata a cuatro tripulantes

Cuatro tripulantes de una lancha civil con matrícula estadunidense fueron abatidos la mañana de este miércoles por la Tropa Guardafrontera de Cuba luego de que la embarcación no obedeciera la orden de alto tras ingresar a aguas territoriales cubanas, informó este miércoles La Habana.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Exteriores, “en horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026 fue detectada una lancha rápida con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, identificada con el folio FL7726SH, que se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara”.

La dependencia señaló que, al acercarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras, integrada por cinco efectivos, para proceder a su identificación, desde la embarcación “infractora” se abrió fuego contra los agentes cubanos, lo que provocó que el comandante de la nave oficial resultara lesionado.

Como consecuencia del enfrentamiento, además de los cuatro tripulantes abatidos, otros seis resultaron heridos, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica, según la versión oficial.

El Ministerio subrayó que, ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger sus aguas territoriales, al considerar que la defensa nacional es un pilar fundamental para la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Añadió que las autoridades competentes continúan con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos.