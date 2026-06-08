Triunfo tricolor en Coahuila-Priistas chihuahuenses lo celebran-Descalabro moreno-Panistas en las calles

Aunque los resultados todavía no son oficiales, las encuestas de salida, el PREP y todos los números previos que surgieron de la jornada electoral que se llevó a cabo en Coahuila, otorgan el carro completo para el PRI en los 16 distritos electorales que estuvieron en disputa en el vecino estado, es decir, el priismo arrasó en el bastión que le queda y que es gobernado por Manolo Jiménez, así que los más felices eran los tricolores que ayer anduvieron en la talacha electoral encabezados por ‘Alito Moreno’, quien desde anoche también lideró la celebración, mientras que del otro lado, el de Morena, su dirigente nacional Ariadna Montiel alegaba “fraude electoral”, es decir, denunció a los priistas de cometer prácticas que los morenos aprendieron bien y aplicaron en los más recientes procesos electorales, pero como ahora les comieron el mandado, las quejas no se hicieron esperar, aunque Montiel debería primero analizar qué les falló, chance y el hecho de que durante el mes pasado enfocó sus baterías en golpetear a la gobernadora Maru Campos y no en ganar las elecciones en Coahuila.

Por cierto que quien anduvo en Torreón apoyando a sus colegas tricolores es el dirigente estatal de Chihuahua, Alex Domínguez, el cual anoche no pudo ocultar su felicidad y tal como lo hicieron el resto de los priistas, advirtió que este triunfo electoral pudiera ser la antesala de una posible derrota de Morena en el 2027, y aunque el resto del país no es Coahuila, lo cierto es que puede ser un laboratorio de aprendizaje para los estados norteños, pues al menos quedó demostrado que los morenos nos son invencibles y que a pesar de tener todo el aparato del “Bienestar”, se les puede derrotar.

Quienes también festejaron ese triunfo priista son los diputados locales tricolores, mismos que coordina Arturo Medina, es así que el líder de los legisladores en el Congreso de Chihuahua de inmediato compartió los resultados y el carro completo que se llevó el Revolucionario Institucional, misma reacción la que tuvieron el presidente del Legislativo local, Memo Ramírez y no se diga José Luis Villalobos, diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, cercano a ‘Alito’, quien no dudó tampoco en celebrar el carro completo del priismo coahuilense.

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Y mientras eso sucedió ayer en Coahuila, en donde los priistas, incluidos los de Chihuahua, concentraron sus esfuerzos, el sábado, los panistas locales participaron en el llamado “Terremoto Nacional”. La dirigente estatal Daniela Álvarez y el alcalde Marco Bonilla optaron por trasladarse a Camargo y a Jiménez, y desde allá encabezar las concentraciones que tuvieron lugar en prácticamente todas las ciudades del país, así que acá en la capital, el llamado “Terremoto” también tuvo lo suyo en el cruce de las avenidas Juan Escutia y Tecnológico, y ahí anduvieron el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, enfundados en un chaleco azul y acompañados de la militancia panista del municipio de Chihuahua. Así que a un año de que el estado ya conozca su futuro, al menos priistas y azulados traen la esperanza de que si se aplican, recorren territorio y vuelven al contacto con la gente, no todo en el horizonte se ve tan guinda.

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Ya que andamos con los panistas, quien estará hoy de visita en territorio estatal es la secretaria de Vinculación del Comité Ejecutivo Nacional, Lía Limón, la cual tiene agendado un evento en el municipio de Meoqui como parte de las acciones del CEN en el estado de Chihuahua, sin embargo, también tiene previstas una serie de reuniones con liderazgos del PAN, entre ellos con la dirigente estatal Daniela Álvarez, pues si algo traen de encargo los de la dirigencia nacional que preside Jorge Romero, es que este estado será prioridad en la agenda del CEN y van con todo para retener la gubernatura y las principales alcaldías, razón por la que de aquí hasta la jornada electoral del 2027, Chihuahua será un destino habitual para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

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Entre el hartazgo de varios sectores de la sociedad y las quejas contra el régimen de la 4T, este fin de semana en redes sociales comenzó a circular una invitación al llamado “paro y movilización nacional” que supuestamente organiza el movimiento civil “Ciudadanos unidos por el rescate de México”, los cuales han invitado a maestros, agricultores, transportistas, colectivos feministas, madres buscadoras y hasta médicos y enfermeras, a sumarse a la protesta que aquí en Chihuahua realizarían este jueves 11 de junio a las 18 horas en la Glorieta de Pancho Villa, en donde planean llevar a cabo una manifestación para exigir al Gobierno de Claudia Sheinbaum que atienda sus demandas, mismas que no son pocas y que cada días aumentan ante lo que ellos consideran un total abandono por parte de la llamada 4T.