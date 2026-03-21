Triple choque deja cuatro lesionados en la carretera a Cuauhtémoc

Un triple choque se registró a la altura de la planta industrial de Bafar, sobre la carretera a Cuauhtémoc, en la salida de la ciudad de Chihuahua, dejando como saldo cuatro personas lesionadas y un considerable caos vial en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando dos vehículos, un Toyota Yaris color blanco y una Subaru Forester, disminuyeron gradualmente la velocidad al aproximarse al semáforo ubicado en el complejo industrial. En ese momento, una camioneta RAM 2500 que circulaba detrás no se percató de la maniobra y los impactó fuertemente por alcance.

Tras el impacto, el Toyota Yaris fue proyectado hacia el frente y terminó chocando contra la Subaru Forester, provocando daños materiales de consideración en las tres unidades involucradas.

Paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado y personal de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención médica a cuatro personas lesionadas, quienes fueron valoradas en el sitio sin que se precisara de momento la gravedad de sus heridas.

El percance ocasionó fuerte congestionamiento vehicular en la carretera a Cuauhtémoc, particularmente en el acceso a la ciudad de Chihuahua, mientras autoridades de Vialidad realizaban las labores correspondientes para el levantamiento del reporte y la liberación de la circulación.