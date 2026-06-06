‘Tri’ femenil vence 1-0 a Australia en amistoso rumbo a eliminatoria mundialista

La selección femenil mexicana superó un reto en terreno hostil para sumar su quinta victoria consecutiva en su preparación rumbo a las eliminatorias del Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028. Con un tanto se Diana Ordóñez, las tricolores vencieron 1-0 a Australia, uno de los planteles de mayor desarrollo en años recientes, frente a más de 23 mil aficionados en el estadio McDonald Jones en Newcastle, al sureste del país oceánico.

Ha sido un triunfo que queda entre los registros más trasdecentales en la historia de la selección femenil, pues hasta ahora las tricolores sólo han vencido en dos ocasiones a las australianas en las 11 veces que se han enfrentado. La última vez que México se impuso a las Matildas fue en 2004 en un juego amistoso con marcador 2-0.

El encuentro es el primero de dos partidos que tiene pactada la selección mexicana con las Matildas en territorio australiano. Ahora, ambos se trasladarán a Sidney donde se medirán el martes en el Commbank Stadium.

Las Matildas representaban un reto de complejidad para las tricolores pues consiguieron el cuarto lugar como anfitrionas en el Mundial 2023 y se ubican en el peldaño 15 del ranking de la FIFA. Así, el cuerpo técnico encabezado por Pedro López consideró a las australianas como el rival idóneo en su camino de preparación para los cuartos de final del campeonato Concacaf W donde México (27 en la clasificación global) enfrentará en noviembre a Haití.

El duelo ante las Matildas se resolvió en el tramo final. Charlyn Corral rompió a la defensa rival con un ataque por el costado izquierdo para ceder el balón a Alice Soto, quien desde el borde del área mandó un centro para que Diana Ordóñez (90+2) sentenciara con disparo cruzado.