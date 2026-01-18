Trend de 2016: Los hechos que ocasionaron que, ese año, el mundo no volviera a ser igual

Famosos y no famosos se han sumado al trend de 2016 con el fin de recordar y revivir el estado en que se encontraban las cosas hace una década y reflexionar sobre todo lo vivido desde entonces.

Sin embargo, al hacer un repaso por los hechos ocurridos en ese entonces, notamos que 2016 fue un año en el que el mundo y la humanidad no volvieron a sentirse igual.

2016 fue un año intenso que ahora podemos apreciar como una fractura emocional y mediática. Un periodo en el que la conversación global se aceleró, los consensos se rompieron y dieron paso a la polarización de la sociedad, y la cultura pop perdió a varias de sus figuras más influyentes, todo mientras las plataformas digitales dieron el paso definitivo para dominar el pulso informativo.

Los hechos que marcaron el 2016 como un año que transformó el mundo para siempre

En el terreno político, 2016 fue el año de las rupturas inesperadas. El triunfo del Brexit en el Reino Unido marcó un quiebre histórico para Europa y evidenció un malestar social. Asimismo, ese año comenzó la historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle, lo que daría lugar al llado “Megxit”.

Todo comenzó en 2016:

Las redes sociales dejaron de ser un canal alterno para convertirse en un campo de batalla central para políticos, ciudadanos, celebridades, organizaciones y todo aquel con acceso a las plataformas… y ganas de entrar a la nueva arena.

Pero si algo terminó de sellar el tono emocional del año fue la serie de muertes que sacudieron a la industria del entretenimiento. La partida de David Bowie, apenas iniciado enero, fue como un presagio; se iba un artista que había definido décadas enteras de música, identidad y libertad creativa.

Prince, Leonard Cohen y George Michael siguieron el mismo camino, dejando una sensación de cierre generacional.

En el cine y la literatura, las muertes de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Alan Rickman, Gene Wilder, Umberto Eco y Harper Lee reforzaron la idea de que figuras fundamentales estaban desapareciendo frente a nuestros ojos.

El 28 de agosto una noticia sacudió a México, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”, había muerto.

Los fenómenos virales de 2016

En paralelo, 2016 fue el año en que los fenómenos virales globales alcanzaron una escala inédita. El juego Pokémon Go sacó a millones de personas a las calles y demostró el poder de la tecnología para alterar la vida cotidiana.

Videos, memes y movimientos digitales se propagaban a una velocidad que los medios tradicionales apenas lograban seguir. La noción de “tendencia” dejó de ser pasajera para convertirse en una forma permanente de consumo cultural con el uso de dispositivos móviles.

Todo esto ocurrió mientras la conversación pública parecía no tener pausa. Cada semana traía una crisis, una despedida o una revelación. El cansancio informativo comenzó a instalarse, aunque aún no tenía nombre. Visto en retrospectiva, 2016 fue el último año en que el asombro todavía superaba al agotamiento.

Por eso hoy, cuando resurgen fotos, videos y recuerdos de aquel periodo, no se trata solo de nostalgia. Es el intento colectivo de volver a un punto en el que el mundo era caótico, pero todavía parecía comprensible.

2016 no fue solo un año intenso: fue el umbral de una nueva época, y quizá por eso ahora regresamos a él, para tratar de entender en qué momento exacto todo cambió.

Los escándalos y polémicas más sonados de 2016

Las revelaciones y escándalos mediáticos: filtraciones, declaraciones explosivas y controversias públicas —políticas, artísticas o personales— mantenían la sensación de que siempre había algo nuevo que procesar, comentar y juzgar.

Panama Papers

Uno de los casos más contundentes fue la publicación de los Panama Papers (abril de 2016), una investigación periodística global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La filtración de más de 11.5 millones de documentos del despacho Mossack Fonseca expuso redes de evasión fiscal que involucraban a jefes de Estado, empresarios, deportistas y celebridades.

Cada semana aparecían nuevos nombres, renuncias políticas —como la del primer ministro de Islandia— y reacciones oficiales que reforzaban la idea de que el poder mundial (más allá de las esferas políticas) operaba con reglas paralelas.

Elección de Donald Trump

En el terreno político-mediático, el video de Access Hollywood en el que Donald Trump hacía comentarios misóginos, filtrado en octubre de 2016, sacudió la campaña presidencial estadounidense a pocas semanas de la elección.

La grabación desató una crisis inmediata marcada por condenas públicas, retractaciones forzadas, figuras republicanas retirando su apoyo y un debate global sobre los límites entre la vida privada, el machismo estructural y la responsabilidad política. Durante días, el mundo pareció girar en torno a ese audio.

Por otra parte, el republicano evidenció un discurso y perfil racista y antiinmigrante con México como objetivo de sus principales críticas que dio paso a una polarización de la sociedad estadounidense.

Sin embargo, al electorado pareció no importarle ninguno de estos temas y Trump se impuso a Hillary Clinton en las urnas aquel noviembre.

Los audios de Taylor Swift filtrados por Kim Kardashian

La industria del entretenimiento también aportó historias en aquel 2016. El conflicto entre Taylor Swift y Kanye West, reavivado ese mismo año cuando Kim Kardashian publicó fragmentos de una llamada telefónica para “probar” que Swift había aprobado una letra polémica, dejó ver hasta dónde pueden llegar algunas celebridades para manipular la historia a su favor.

Dopaje de deportistas en Rusia

En el ámbito deportivo, el escándalo de dopaje sistemático en Rusia, documentado en el Informe McLaren previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, expuso la participación de instituciones estatales en el encubrimiento de pruebas antidopaje. Las consecuencias fueron históricas: atletas vetados, banderas ausentes y una discusión abierta sobre la ética en el deporte de alto rendimiento.

Divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

A nivel personal pero con impacto global, el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt en septiembre de 2016 puso a la familia formada por dos de las más grandes estrellas de cine del mundo bajo una luz poco favorecedora cuando surgieron reportes de una investigación del FBI por un penoso incidente en un avión privado.

El caso abrió debates sobre violencia familiar, custodia, poder y la caída del ideal de la pareja perfecta de Hollywood.