Trato más favorable a las exportaciones mexicanas puede llevar al PIB a un nivel de 1.7%: Fitch Ratings

El trato más favorable que han recibido las exportaciones de México en Estados Unidos respecto de otros socios comerciales favorece las expectativas de un mejor desempeño de la economía para el 2026, anticiparon economistas de Fitch Ratings.

Anticipan un crecimiento del PIB de 1.7% para este año, que estará impulsado por políticas fiscal y monetarias menos restrictivas; el moderado impulso que puede otorgar el ser anfitrión de la copa Mundial de Futbol y una débil recuperación de las inversiones tras el arranque de la revisión del acuerdo comercial T-MEC.

Esta previsión se encuentra arriba de la expectativa media de crecimiento que espera el mercado, según pronósticos recabados por Citi, que es de 1.5% pero sigue debajo del piso del rango esperado por el gobierno federal, que va de 1.8% a 2.3 por ciento.

Al interior del reporte trimestral Global Economic Prospects consideraron que “es probable que la pausa en el flujo de inversiones productivas, generada por los aranceles de Estados Unidos haya tocado fondo en el 2025.”

Acotaron que “cualquier recuperación (de las inversiones) será débil en medio de la continua incertidumbre comercial”.

En el reporte aclararon que “Estados Unidos, México y Canadá negocian actualizaciones del T-MEC antes de la fecha límite del 1 de julio. Si no se alcanza un acuerdo, el tratado seguirá vigente, pero entrará en un ciclo de revisión anual que podría prolongar la incertidumbre”.

De inflación y tasas

Para la inflación anticipan que registrará una variación de 4% al terminar el año y que la subyacente seguirá presionada por los aumentos de impuestos a bebidas azucaradas y aranceles.

En el reporte enfatizaron que la inflación subyacente sigue presentando presiones transitorias y relacionadas con los efectos secundarios de choques anteriores, como el aumento previo de los precios agrícolas que está incorporado en los precios de servicios de restaurantes y simlares.

Bajo este escenario anticipan que Banco de México seguirá con el ciclo de recortes para dejar la tasa en 6.50% al cierre del año, una previsión que supone solo dos ajustes más a la baja desde el nivel actual de la tasa, que es 7 por ciento.

A pesar de que ese es su escenario base para la tasa, aclararon que si se presentan sorpresas que no ejemplificaron “se podrían retrasar los nuevos recortes”.

“Salvo sorpresas, creemos que el balance de riesgos se inclina a la baja dado el perfil moderado de la junta de gobierno de Banco de México y el debilitamiento del dólar estadounidense”.

Diagnóstico, debilidad

Observaron que el crecimiento de la economía registró una desaceleración en el 2025, expandiéndose apenas a un nivel de 0.8 por ciento.

Moderación explicada por la caída en la inversión por la incertidumbre interna y externa y también impactada por el ajuste fiscal.

Agregaron que los aranceles estadounidenses afectaron también negativamente a la actividad, pues agravaron la incertidumbre.

No obstante, resaltaron que México recibió finalmente un trato arancelario más favorable que sus pares, sobre todo en las mercancías de exportación que cumplen con las reglas del acuerdo comercial T-MEC.