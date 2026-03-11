Trasladan a 72 personas del Cereso de Aquiles a la UBR

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, realizó con éxito el traslado voluntario de 72 Personas Privadas de la Libertad del CERESO Estatal No. 1 al CERESO Estatal No. 2, como parte de las acciones para fortalecer la organización y operatividad del sistema penitenciario.

El operativo se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación institucional, con el resguardo de 31 elementos de seguridad, quienes garantizaron el traslado ordenado y seguro de las personas trasladadas.

El traslado voluntario de personas privadas de la libertad permite equilibrar la capacidad instalada entre los distintos CERESOS, reducir riesgos asociados al hacinamiento, mejorar la gobernabilidad interna y optimizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación, trabajo y programas de reinserción.

La SSPE informó que la movilización se realizó sin incidentes, reafirmando el compromiso de la institución con el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad y con el fortalecimiento de las condiciones para su proceso de reinserción social.