Tras reunión con SADER campo se fortalece: CEACH

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González dio a conocer que tras la reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué se dio un compromiso de apoyo para el campo de Chihuahua.

En este sentido el líder del sector agrario destacó que esto formó parte del dialogo nacional con el Consejo Nacional Agropecuario para fortalecer no solo el maíz amarillo.

“Esas pláticas llevaron a concientizar el verdadero problema que hemos por los precios tan bajos del maíz amarillo en el mundo, porque pues son precios internacionales y a la necesidad de un apoyo extraordinario de entrada para poder este sacar el maíz que se ha quedado sin comercializar y con el compromiso de crear ya un más duradero, ya de largo plazo, pues para que eso contribuya en la certeza que tenga el productor para saber que su que el producto que está cosechando se va a vender a un precio que es el correcto”, comentó.

Dicho acercamiento viene a aliviar la cuestión de negociaciones para un esquema duradero y dar certeza a los productores.