Tras 10 años de vigilancia post-trasplante y superar la leucemia, Adán tocó la Campana en OncoCREAN Chihuahua

• El joven recibió un exitoso trasplante en 2018, tras dos años de intensas quimioterapias; recibió atención adecuada y oportuna en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN).

• El IMSS enfatiza la importancia de la detección oportuna y la evaluación detallada, ante síntomas persistentes en pacientes pediátricos.

En un emotivo acto cargado de alegría, gratitud y profunda esperanza, Adán tocó la “Campana de la Esperanza” en el Hospital General Regional (HGR) No.1, “Morelos”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, tras concluir exitosamente una década de riguroso seguimiento y revisión médica, recibió posteriormente a un trasplante de médula ósea que le salvó la vida frente a la leucemia linfoblástica aguda.

El camino hacia la recuperación no estuvo exento de retos. Según relató Jessica “N”, la madre del adolescente, los primeros síntomas del padecimiento fueron inicialmente confundidos con un resfriado común. Sin embargo, ante la persistencia del malestar y tras acudir a consultas de valoración general y análisis especializados, un equipo médico del IMSS detectó oportunamente las anomalías en la sangre, que confirmaron el diagnóstico de leucemia.

Tras someterse a aproximadamente dos años de tratamiento intensivo de quimioterapia, Adán “N” fue evaluado como candidato a trasplante, procedimiento que se llevó a cabo con éxito en el año 2018. Desde entonces, el menor y su familia mantuvieron un estricto protocolo de seguimiento médico multidisciplinario durante diez años para garantizar el éxito de la intervención y la remisión total de la enfermedad.

“Venimos a tocar la campana después de 10 años de revisión donde se confirmó que todo está bien. Estamos muy agradecidos con el Instituto por todo lo que ha hecho por él, por mí y por toda mi familia”, expresó con emoción la madre de Adán durante el protocolo institucional.

El sonido de la Campana de la Esperanza marcó el cierre definitivo de una larga etapa de atención especializada y vigilancia estrecha, simbolizando no solo la victoria clínica del joven, sino también el triunfo de la resiliencia familiar y el compromiso del personal de salud.

Ante casos como el de Adán, el IMSS en Chihuahua reitera el llamado a madres, padres y tutores a mantenerse atentos ante cualquier signo atípico en niñas, niños y adolescentes —tales como cansancio inusual, palidez, fiebre recurrente o hematomas sin causa evidente— y acudir oportunamente a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente para una valoración adecuada.

Actualmente, el Seguro Social cuenta con protocolos integrales, personal médico altamente capacitado y unidades de alta especialidad para la atención oportuna y trasplante en pacientes con patologías oncohematológicas, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de las familias chihuahuenses.