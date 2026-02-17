Trabajan TSJ y SSPE en reglamento para proteger derechos de adolescentes en Centros de Internamiento

Chihuahua,Chih.. — Como parte de una estrategia de coordinación interinstitucional, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública trabajan en la elaboración del Reglamento Interno para los Centros Especializados de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Este esfuerzo busca establecer reglas claras y criterios comunes que garanticen un trato digno y favorezcan la reinserción social de las y los internos.

El proyecto se fundamenta en diagnósticos realizados en los centros de Chihuahua y Ciudad Juárez. Al respecto, el juez Alonso Armendáriz Ituarte informó que, a partir de dichas visitas, “se identificó la necesidad de contar con un marco normativo claro, actualizado y homogéneo que regule la operación de estos espacios y con perspectiva de adolecencia”, brindando así mayor certeza jurídica tanto a los adolescentes como a sus familias y autoridades responsables.

Por su parte, la Magistrada Claudia Juárez destacó que la Comisión Interinstitucional se encuentra actualmente en la etapa final del documento tras cinco mesas de trabajo. El reglamento será remitido próximamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría General de Gobierno para su análisis y posterior publicación oficial.

Destacó que esta acción, que beneficia de manera directa a los 120 adolescentes que actualmente albergan los centros especializados de Chihuahua y Juárez; da cumplimiento a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, colocando siempre en el centro de las políticas públicas el interés superior de la niñez y la juventud.