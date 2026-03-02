Trabajan autoridades para regularizar clases en Atascaderos

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila indicó que continúan los esfuerzos para regularizar la educación en la comunidad de Atascaderos, luego de que la semana pasada, alrededor de 200 personas dejaron sus hogares por la inseguridad y las disputas del crimen organizado.

Explicó que los planteles de educación media superior fueron los más afectados por la ausencia de estudiantes y que en diversos casos se suspendieron clases presenciales para impartir educación virtual.

Gutiérrez Dávila mencionó que también están atentos a la situación de las y los estudiantes que dejaron la comunidad en compañía de sus familias.

“Se están haciendo esfuerzos para que que se regularicen y puedan regresar. Tiene que haber acciones de seguridad, acciones de atención en materia de salud, en materia de movilidad, yo creo que hay todo un esfuerzo integral con el ánimo de poder atender a estas personas que están en esa difícil situación”.