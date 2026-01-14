Todo lo que sabemos de la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

La cuarta temporada de ‘The White Lotus’ ya está en marcha y promete mantener intacta su fórmula con un nuevo destino donde nada sale como se esperaba.

The White Lotus se ha convertido en una de esas series que no necesitan presentación. Cada temporada arranca con unas vacaciones perfectas en el papel y termina dejando claro que cuando se mezcla dinero, poder y privilegio, el desastre es inevitable.

Para su cuarta entrega, la serie creada por Mike White vuelve a cambiar de escenario y elenco, pero conserva ese tono que la ha hecho un fenómeno global.

Aunque la trama se mantiene todavía en secreto ya hay suficientes pistas para saber que esta nueva temporada no será una repetición, sino una evolución del universo White Lotus.

‘The White Lotus 4’: Un nuevo misterio como punto de partida

Si algo distingue a The White Lotus es su estructura donde un asesinato que aparece desde el primer episodio da paso a una historia que se reconstruye poco a poco a través de flashbacks.

La cuarta temporada seguirá ese mismo camino, presentando a un nuevo grupo de huéspedes cuyas tensiones, secretos y decisiones irán saliendo a la luz conforme avanza la historia.

Mike White ha confirmado que el humor negro y la crítica social seguirán siendo el corazón de la serie.

Escenas de ‘The White Lotus’ (Insta@whitelotus)

El sur de Francia, el escenario perfecto para ‘The White Lotus’

El nuevo hotel White Lotus se ubica en el sur de Francia, específicamente en Saint Tropez.

La serie se está filmando en el Château de la Messardière, un palacio del siglo XIX convertido en hotel de ultra lujo, donde las suites, spa y los servicios exclusivos refuerzan esa atmósfera de exceso que la serie sabe usar tan bien.

Un entorno elegante que, como ya es tradición, sirve de contraste para el caos emocional de sus personajes.

‘The White Lotus’ trae un elenco nuevo para incomodar al espectador

Entre los primeros nombres confirmados para la nueva temporada de The White Lotus están Alexander Ludwig y AJ Michalka, quienes se suman a la franquicia con personajes que todavía guardan muchas incógnitas.

Como en temporadas anteriores, el casting apunta a perfiles muy distintos entre sí, diseñados para chocar, incomodar y revelar lo peor y a veces lo más humano de cada uno.

¿Cuándo y dónde veremos la nueva temporada de ‘The White Lotus’?

Aunque HBO no ha anunciado una fecha oficial de estreno, el inicio de las grabaciones en 2025 sugiere que The White Lotus 4 llegará a finales de 2026 o principios de 2027.

La serie podrá verse, cómo las temporadas anteriores, a través de HBO y su plataforma de streaming HBO Max.