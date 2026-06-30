Todo lo que no les convenga lo van a negar; lo que sí es que ya se están dando con todo: Nancy Frías de presuntos informantes morenistas

La diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Nancy Frías, resaltó que “todo lo que no le convenga” al régimen de la 4T “lo van a negar”, esto en referencia al reportaje del New York Times que señaló que presuntamente, funcionarios de Morena son informantes del Gobierno de los Estados Unidos y han revelado vínculos de supuestos narcopolíticos”.

“Todo lo que digan que no les convenga, siempre van a decir que no, eso es un hecho. Y si lo dice Estados Unidos y si lo dice el que quieran, siempre lo van a desestimar y no solamente eso, lo van a ver como algo chiquito, tal como lo hicieron desde Rubén Rocha Moya y después se dieron cuenta que ni tan chiquito era”, dijo Nancy Frías.

La diputada panista agregó que “nosotros estaremos esperando la investigación y obviamente también datos oficiales. No se vale también solamente especular. Sin embargo, pues esos datos de muchos medios que han estado dando, son los que luego nos hablan de la realidad que se está viviendo y lo vemos después ya con información oficial, ya sea de Estados Unidos o de otras fuentes importantes”.

Al cuestionarle si esa situación exhibe presuntas traiciones entre morenistas, la legisladora del PAN y presidenta de la Comisión de Seguridad del Legislativo chihuahuense, aseguró que “lo que sí demuestra es que se están dando con todo y lo estamos viendo, por lo menos en los procesos que se van a llevar a cabo especialmente aquí en Chihuahua”.