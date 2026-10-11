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Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, entre ellos menores de edad

Nueve personas, incluidos dos menores, murieron en un tiroteo en Erie, Pensilvania después de que un atacante armado abriera fuego fuera de una casa y luego entrara en la propiedad, informó el gobernador Josh Shapiro este sábado.

El presunto atacante también fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida, mientras la policía respondía a la violencia que desencadenó un enfrentamiento en el que participaron agentes de la policía de Erie y equipos tácticos.

La policía descubrió los asesinatos alrededor de las 5 de la tarde, cuando los agentes fueron alertados de un tiroteo en una vivienda. Testigos declararon a las autoridades que habían visto a un atacante armado fuera de la propiedad antes de que este entrara en ella. Los agentes que acudieron al lugar encontraron a dos mujeres muertas en la calle, ambas con heridas de bala mortales.

La situación rápidamente degeneró en un enfrentamiento cuando agentes de policía y personal táctico rodearon la residencia. Se oyeron más disparos provenientes del interior de la vivienda, y los agentes entraron al lugar.

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias: “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”. Lorah se negó a ofrecer más detalles, pero manifestó que las circunstancias del tiroteo eran “profundamente perturbadoras”.

Shapiro señaló este sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin. La ciudad de Erie publicó a última hora de la noche del viernes que el presunto agresor estaba muerto y que ya no había ninguna amenaza para el público. Erie se encuentra a unos 206 kilómetros al norte de Pittsburgh.

Con información de La Jornada

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