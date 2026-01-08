Tiene AEI resultados significativos en la Zona Noroeste durante el mes de diciembre

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste (FDZNO), detuvieron en los términos de la flagrancia a 14 personas para su investigación y siete fueron a través de órdenes de aprehensión, de acuerdo con los resultados presentados del mes de diciembre.

Se instrumentaron 53 operativos para la investigación, persecución y disuasión de los delitos, con los cuales, se localizaron a cinco personas que tenían un reporte de ausente y/o extravío.

También aseguraron tres armas de fuego, dos cortas y una larga; un cargador balístico y 17 cartuchos útiles, así como, 114 gramos de cristal y 5 gramos de mariguana.

Se recuperaron tres vehículos con reporte de robo y otros nueve, entre ellos un remolque, fueron asegurados para su investigación.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.