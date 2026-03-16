Tenista Renata Zarazúa, a un triunfo del cuadro principal en el Abierto de Miami

Ciudad de México. La tenista mexicana Renata Zarazúa superó su primer partido en la ronda de calificación del Abierto de Miami. La tenista, número 90 del ránking mundial, venció 4-6, 6-3 y 6-3 a la italiana Martina Trevisan, en partido celebrado en la cancha 2 del complejo Hard Rock de La Florida.

Zarazúa, de 28 años de edad, fue de menos a más en el partido y está a un triunfo de acceder al cuadro principal del torneo categoría 1000 de la WTA. La victoria le dio confianza a la jugadora que este año tiene una marca negativa con seis victorias y ocho derrotas.

La mexicana rompió una marca negativa pues su rival en turno presumía una marca de 4-0 en enfrentamientos directos antes de su choque en Miami.

Zarazúa ha participado en dos ocasiones en el torneo. En 2021 avanzó desde la qualy hasta la segunda ronda y el año pasado ingresó de manera directa al cuadro principal aunque perdió en su primer partido.

Renata se enfrentará mañana a la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp