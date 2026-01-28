Tener alguna discapacidad, ser mujer o de la comunidad LGBT+, siguen siendo temas de discriminación en Chihuahua

En el estado de Chihuahua, el tema de la discriminación laboral en entes de gobierno ya sea Estatal o Municipales, se sigue dando, y es así que en estos momentos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene en su poder 65 quejas.



De acuerdo con Alejandro Carrasco, presidente de la CEDH, fueron 65 quejas recibidas el año pasado por impedimento de un trabajo digno; es decir, se le impidió trabajar a alguien o se le redujeron sus derechos laborales por algún gestión que tiene que ver con que pertenece a algún grupo prioritario, por ejemplo: ser mujer, pertenecer a la comunidad LGBTTI+ o ser una persona que vive con alguna discapacidad.



“Esto es un indicador en que aún falta mucho por hacer ante las instancias de algunos Municipios del estado como en Gobierno Estatal para atender estas circunstancias”.



Carrasco Talavera, lamentó que aún se siga dando esta discriminación y hostigamiento a personas que tal vez no se encuentran dentro del común denominador de esto de personas que trabajan en instancias gubernamentales.

En el tema y desde la Comisión, afirmó que ya se analiza desde la investigación para ver si proceden las recomendaciones, las cuales tienen 15 días para acatar.



Es importante mencionar que estas cifras de quejas por discriminación, llegaron gracias a las seis oficinas en el estado que lograron consolidarse desde el 2025, es decir, en la zona serrana y municipios como Camargo, Jiménez, Guerrero, Casas Grandes, Guachochi y Guadalupe y Calvo.

