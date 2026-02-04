Temporal Leonardo provoca evacuaciones masivas y aislamiento de municipios en Andalucía

Madrid. El temporal llamado Leonardo está provocando alarma y caos en varios municipios del sur de España, sobre todo en la comunidad autónoma de Andalucía, en concreto en las provincias de Málaga y Cádiz, donde se calcula que más de tres mil 500 vecinos fueron evacuados y hay decenas de municipios completamente aislados ante la temible subida del agua de los ríos.

La preocupación es máxima, hasta el punto que, a diferencia de lo que ocurrió durante la llamada “gota fría” o Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) de Valencia de hace dos años, el gobierno central ya ordenó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias del ejército español.

Desde lo ocurrido en Valencia en octubre del 2024, cuando las lluvias torrenciales dejaron un saldo de 230 muertos, centenares de poblaciones destrozadas y miles de viviendas y edificios sepultados por el agua y el lodo, las autoridades españolas tienen más cuidado ante cualquier temporal extremo. Y la borrasca Leonardo lo es, de hecho en uno de los puntos más críticos, en la localidad de Grazalema, se registraron hasta 350 litros por metro cuadrado de lluvia, que se suman a las semanas con lluvias intensas en todo el país, lo que ha llevado a los pantanos y los cauces de los ríos a un nivel muy alto que pone en riesgo a poblaciones enteras.

De hecho el gobierno autonómico de Andalucía, presidido por el conservador Juan Manuel Moreno Bonilla, decidió suspender las clases de varias provincias desde el pasado martes y a la espera de ver como evoluciona el temporal, con la previsión de que durante la madrugada de este jueves sea el momento más crítico. Además se cortó la circulación en más de un centenar de carreteras, lo que ha supuesto que se encuentren aislados decenas de municipios, principalmente, en Cádiz, Málaga y Granada, ya que los servicios ferroviarios también están severamente afectados. También hay decenas de municipios sin electricidad ni servicio de internet, que en este tipo de emergencias suele ser vital para sobrevivir.