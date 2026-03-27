Taylor Swift asegura que se siente ‘feliz, segura y libre’ gracias a Travis Kelce

Taylor Swift agradeció a su prometido Travis Kelce durante su discurso de aceptación al premio a Mejor Álbum Pop en los iHeartRadio Awards.

Taylor Swift le dedicó un dulce reconocimiento a su prometido Travis Kelce , diciendo que la hace sentir “feliz, segura y libre” durante su discurso de aceptación al premio a Mejor Álbum Pop en los iHeartRadio Music Awards 2026, por The Life of a Showgirl, este jueves 26 de marzo.

Taylor Swift gana Mejor Álbum Pop en los iHeartRadio Awards 2026

La cantante RAYE fue quien presentó este premio durante los iHeartRadio Awards y anunció a Taylor como la ganadora.

“Si tuviera que enumerar todos sus logros y reconocimientos, estaríamos aquí al menos una semana”, dijo RAYE al presentarle el premio.

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La intérprete de The Fate of Ophelia señaló que es una “gran fan” de RAYE, quien abrió varias fechas de The Eras Tour en Londres en 2024.

“El álbum, The Life of a Showgirl, estuvo realmente inspirado por la energía que sentía al mirar al público y verlos a ustedes, y conectar con ustedes cada noche”, dijo Taylor Swift. “Así que el álbum salió con esa energía de sentirme muy feliz, fuerte, segura y libre. Y quiero agradecer a los fans por darme esa sensación”.

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El emotivo mensaje que Taylor Swift le dedicó a Travis Kelce en los iHeartRadio Awards

Taylor Swift también le dedicó unas palabras a Travis Kelce, de 36 años.

“Creo que este álbum también se siente muy feliz, seguro y libre porque así es como me siento todos los días de mi vida, gracias a mi prometido, que también está aquí”, dijo Taylor Swift entre aplausos, mientras la cámara enfocaba al jugador de los Kansas City Chiefs. “Así que gracias por toda la vibra”, añadió, en referencia a la letra de su canción nominada en los iHeartRadio Music Awards 2026, The Fate of Ophelia.

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Swift y Kelce posaron juntos para fotos dentro del evento, marcando su primera aparición pública como pareja en una ceremonia de premios. Más tarde en la noche, se les vio bailando al ritmo del éxito WHERE IS MY HUSBAND? de RAYE, mientras Swift, en tono de broma, le mostraba su mano izquierda —con el anillo de compromiso— a Kelce.

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Taylor Swift luego agradeció a iHeartRadio por convertir la canción en “el mayor éxito” de su carrera.

“Simplemente amo muchísimo a mis fans por darme la oportunidad de hacer esto”, añadió. “Amo lo que hago. Amo que me hayan permitido hacerlo durante tanto tiempo, y valoro cada día en el que puedo hacerlo”.

Taylor Swift regresó a la ceremonia por primera vez en tres años el jueves, protagonizando uno de los momentos más emocionantes tanto en la alfombra roja como dentro del evento. Swift, quien fue la artista más nominada este año, lució un llamativo conjunto de dos piezas en color verde agua, con corsé y falda, adornado con brillantes detalles de pedrería y combinado con sandalias de tacón abiertas a juego.