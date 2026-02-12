Suspenderán cajas de cobro atención al público por actualización al Sistema Recaudador

– Del viernes 13, desde las 19:00 horas, hasta el domingo 15 de febrero por la tarde

El Gobierno Municipal informa a la población en general que las cajas receptoras de la Tesorería suspenderán su servicio de pagos a partir del viernes 13, desde la 19:00 horas, y hasta el domingo 15 por la tarde, debido a una actualización que se realizará en el Sistema Recaudador, por lo que se reanudará el servicio de manera normal hasta el lunes 16 de febrero.

De los servicios que se suspenden este fin de semana, se encuentra el pago para el Predial que se brinda a través del Teso Chat y en la página del Gobierno Municipal.

Asimismo, las cajas de Sexta y Mina que abren los sábados, también suspenderán su servicio hasta el lunes 16, a excepción de las cajas que se ubican en las Comandancias Norte y Sur que brindarán atención manual para el pago de multas de dichos espacios.

También, el pago de Predial con estados de cuenta en las tiendas Alsuper y Smart se verá suspendido hasta el lunes 16 de febrero.