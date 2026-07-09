Surgen versiones tras muerte de interno del Cereso de Aquiles Serdán

Un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, fue reportado sin vida la noche del miércoles por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Hasta este jueves, ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido; sin embargo, de manera extraoficial circulan dos versiones en torno al fallecimiento.

La primera señala que la persona privada de la libertad habría sufrido un infarto, mientras que la segunda indica que habría perdido la vida tras un altercado en el que presuntamente estarían involucrados custodios del penal.

De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales emitan información oficial que confirme la identidad del interno, la causa de muerte y los resultados preliminares de la investigación.