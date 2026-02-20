Surge nueva generación de liderazgo empresarialpara incidir en el rumbo de Chihuahua

Un grupo de jóvenes empresarios líderes en distintos sectores estratégicos del estado sostuvo una reunión con el Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña con el propósito de conformar una nueva plataforma de articulación empresarial que busca incidir

activamente en el rumbo económico y social de Chihuahua.

Las empresas representadas generan en conjunto más de 40 mil empleos en la entidad, consolidando a este bloque como una fuerza emergente con impacto real en la economía estatal. Sus integrantes participan en industrias clave como manufactura, comercio, servicios, tecnología, agroindustria y desarrollo inmobiliario, entre otras.

La visión del grupo es clara: construir un Chihuahua más competitivo, dinámico y con crecimiento sostenible de largo plazo.

Para ello, establecerán un diálogo permanente con autoridades y actores políticos, aportando propuestas técnicas, indicadores

medibles y una agenda orientada a resultados.

El objetivo es elevar elposicionamiento del estado en métricas nacionales de competitividad —como las

evaluadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)— y contribuir a una estrategia estructural que trascienda administraciones.

Durante el encuentro se coincidió en que Chihuahua atraviesa un momento decisivo.

La nueva generación empresarial asume la responsabilidad de participar no solo como motor económico, sino como actor estratégico en la construcción de políticas públicas que fortalezcan el estado de derecho, impulsen la inversión y generen prosperidad sostenible.

Con esta iniciativa, emerge una nueva etapa de liderazgo empresarial en el estado:una generación que no solo produce empleo y crecimiento, sino que busca formar parte activa en la definición del futuro de Chihuahua