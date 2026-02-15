Supervisa SCOP avance en ampliación de caseta y Centro de Salud en Ahumada

– Se invierten más de 41 millones de pesos en dos proyectos clave para fortalecer estos rubros

Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) supervisó en el municipio de Ahumada, dos proyectos estratégicos que en conjunto representan una inversión superior a los 41 millones de pesos, orientados a mejorar la movilidad y la atención médica para la población.

El titular de la dependencia, Jorge Chanez, recorrió la remodelación de la Plaza de Cobro en su primera etapa, que contempla la construcción de nuevos carriles, incluido uno de exceso de dimensiones.

Esta obra contribuirá a agilizar el tránsito y reducir los tiempos de traslado de miles de usuarios que circulan diariamente por este punto clave del territorio estatal.

Posteriormente, el funcionario verificó los trabajos de ampliación y adecuación del área de atención continua del Centro de Salud Miguel Ahumada, intervención que modernizará las instalaciones médicas y elevará la calidad del servicio.

Chanez destacó que estas acciones responden a la necesidad de atender prioridades regionales con infraestructura funcional y de calidad, en beneficio directo de las familias en Ahumada.