Suman 32 personas liberadas tras protesta por agua en Guadalajara; siete permanecen detenidas

La Fiscalía de Jalisco informó que hasta el momento han sido liberadas 32 de las 39 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público tras la protesta por la calidad y el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara el domingo pasado.

Las últimas nueve recuperaron su libertad después de las 18:00 horas del lunes, de acuerdo con la Fiscalía estatal, que precisó que el Ministerio Público decidió liberarlas con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite que las investigaciones continúen y que se integren las carpetas correspondientes sin que las personas permanezcan privadas de la libertad.

Las personas liberadas fueron Martín Itzcóatl “N”, Luis Fernando “N”, Alejandro Daniel “N”, Miguel Ángel “N”, Miguel Maximiliano “N”, Martha “N” (quien también dio el nombre de Mariana “N”), así como Iker Ricardo “N”, Jorge Ignacio “N” y Daniel “N”.

La cifra oficial de 39 detenidos ha sido cuestionada por familiares, colectivos y organizaciones civiles, quienes señalaron que habían sido detenidas 54 personas. Amnistía Internacional informó posteriormente que había recabado información sobre al menos 50 detenidos a partir de testimonios de organizaciones civiles, testigos y periodistas.

La organización señaló que existen versiones contradictorias sobre el número de personas detenidas y liberadas debido al hermetismo de las autoridades. De acuerdo con Amnistía Internacional, personas visitadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acudieron a las instalaciones de la Fiscalía estatal y acreditaron la detención de 39 personas.

La protesta ocurrió el domingo 11 de octubre y fue convocada para exigir soluciones a los problemas de contaminación, abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.