Suman 214 personas identificadas en caso del Crematorio ‘Plenitud’, 135 familias denunciaron por fraude

• 135 familias han interpuesto una denuncia por fraude

El trabajo conjunto y coordinado entre las distintas áreas de la Fiscalía General del Estado, han permitido que, hasta este jueves 12 de marzo, 214 personas, cuyos cuerpos se localizaron en el crematorio “Plenitud”, hayan sido identificados, 07 de ellos gracias a los datos aportados a través del sitio web.

Además, de manera conjunta, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, han notificado a 207 familias de tener certeza de la individualización de su ser querido.

En este sentido, 202 cuerpos han sido entregados a sus familias, quienes han recibido acompañamiento y atención integral durante el proceso.

De igual manera, se han recibido 135 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y la Fiscalía de Distrito Norte, refrendan su compromiso para continuar de manera ininterrumpida con los trabajos para establecer la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio.