Sube a 3 mil 535 el número de víctimas mortales por los sismos en Venezuela

Caracas. El ⁠número de muertos por los dos terremotos de Venezuela aumentó a ⁠3 mil 535, ​según ⁠cifras publicadas este lunes por ‌el ‌presidente de la Asamblea Nacional, Jorge ​Rodríguez.

El nuevo ​recuento ​sitúa también ‌el número de heridos en 16 mil 740, mientras que el número de personas sin ‌hogar ha aumentado a 17 mil 854, ⁠de acuerdo con los datos ⁠del jefe parlamentario en su ​cuenta ​de Telegram.

Previamente, La presidenta encargada Delcy Rodríguez llamó a todos los que aman a Venezuela a construir una nueva nación inspirada en el espíritu del Libertador Simón Bolívar.

“Una Venezuela unida, solidaria, profundamente humana y comprometida con su pueblo”, expresó la gobernante en la plataforma de Telegram.

Rodríguez convocó a abrazar la esperanza y hacer de este tiempo el inicio de una República más fuerte, donde cada venezolano “encuentre razones para creer, servir y construir el futuro desde la independencia”.

La mandataria rememoró en su mensaje, con profundo sentir patrio y junto a los nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la conmemoración ayer de la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811.

Señaló que hace 215 años el pueblo venezolano decidió que la nación sería libre, y “hoy nos corresponde demostrar que también sabemos levantarnos unidos frente a las adversidades”.

En el acto conmemorativo por la fecha patria, que trajo la independencia definitiva ante el yugo del colonialismo español, y de graduación de tenientes de las academias militares, la mandataria anunció la creación de la Unidad de Tarea Especial de Emergencia “Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre”.

Esta atenderá de manera inmediata y coordinada las acciones ante desastres naturales, lo cual fortalecerá la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional (FANB) en el orden de la planificación, despliegue y cumplimiento de misiones ante situaciones catastróficas generadas por la naturaleza para proteger a la población.

La Comandante en Jefe de la FANB, en su alocución de la víspera en el Patio de Honor de la Universidad Militar, convocó a todos los actores políticos, económicos, sociales y culturales a construir la nueva Venezuela.

Llamó a unirse en un solo abrazo, en un solo corazón, por un país que resurge “sobre esos escombros dolorosos”, en referencia a los sismos de 7.2 y 7.5 de magnitud en la escala de Richter del 24 de junio, que golpearon a siete estados con cuantiosos daños humanos y materiales, sobre todo en La Guaira.

Para la gobernante encargada, el resurgimiento de la nación ante la devastación, se requerirá la participación de las fuerzas productivas privadas, de los gremios técnicos civiles y militares.

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, citado por la prensa local, reveló que los seísmos generaron 1,25 millones de toneladas de escombros, de los cuales 900 mil toneladas correspondieron a concreto y acero, y el resto a enseres personales de los afectados.