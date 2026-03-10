SRE tramita visas a futbolistas de la selección de Irak; brindarán facilidades

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya comenzó a entregar visas a integrantes de la selección nacional de futbol de Irak, que tiene previsto disputar un partido el próximo 31 de marzo en Monterrey, y aseguró que mantiene gestiones para facilitar la documentación del resto de la delegación.

En un comunicado, la cancillería señaló que, desde que se tuvo conocimiento de las solicitudes de visado, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos estableció comunicación con directivos de la Federación de Futbol de Iraq y con el seleccionador del equipo, Graham Arnold, con el fin de atender con celeridad los trámites.

La dependencia indicó además que ha mantenido contacto con autoridades de la FIFA y con la Federación Mexicana de Futbol para dar seguimiento al proceso.

La SRE explicó que el espacio aéreo de Iraq permanece cerrado debido al conflicto que atraviesa Medio Oriente; sin embargo, aseguró que las autoridades consulares mexicanas han respaldado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 8 de marzo algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y para este miércoles está programado documentar a otros integrantes en la representación diplomática en Qatar.

La cancillería añadió que también se estableció comunicación con el encargado de Negocios de la Embajada de Iraq en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar la atención necesaria para documentar a los miembros de la selección.

Finalmente, señaló que las autoridades deportivas iraquíes han sido informadas de las facilidades migratorias disponibles para el ingreso de jugadores y cuerpo técnico al país, y reiteró su disposición para facilitar la obtención de los documentos que aún pudieran requerir algunos integrantes de la delegación, “de conformidad con la normatividad aplicable”.