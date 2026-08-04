“Solo permanecimos en el estacionamiento”, dicen estudiantes del IPN tras daños en Canal Once

Ciudad de México. Estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), principalmente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), se deslindaron de los posibles daños a la videoteca e instalaciones de Canal Once, pues aseguraron que “sólo permanecimos en el estacionamiento, la cocina y los baños, no dentro de las instalaciones”.

Previo a la instalación de la cuarta mesa de diálogo en el campus de la ENCB del Casco de Santo Tomás, cerca de una veintena de alumnos se acercó al acceso principal de la televisora donde dieron declaraciones a los medios de comunicación.

Los estudiantes señalaron que durante la recuperación de Canal Once “no se nos dio la oportunidad de hacer la entrega. No estuvimos en ese proceso, que no fue pacífico, ni pudimos hacer el recorrido con las autoridades y constatar el estado en el que se encontraban”.

Informaron que durante los más de 70 días de toma de la televisora, “hubo cortes de luz y de agua constantes. Incluso se escuchaba que los propios equipos emitían algunos sonidos, por lo que nunca impedimos que vinieran a hacer mantenimiento, pero cuando pedíamos una lista de quienes iban a entrar y a qué, no regresaban”.

Momentos después, se trasladaron a la escuela, donde reiniciaron las mesas de negociación poco después de las 12:30 horas, en las que se abordarán temas presupuestales para el Politécnico.

Previo al encuentro, el secretario general del IPN, Ismael Jaidar, aseguró que se mantiene la voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos con los estudiantes en paro.

Agregó que pese a si bien cada vez es más cercano el regreso a clases, previsto para este 24 de agosto, “esperamos llegar a acuerdos, pero mucho dependerá de los mismos estudiantes”. Se estima que tan sólo en la ENCB se han visto afectados más de 5 mil alumnos.