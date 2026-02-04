Solicita FEM la colaboración ciudadana para localizar a presunto agresor sexual buscado en Guanajuato

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía, para identificar y localizar a un presunto agresor sexual buscado por autoridades de Guanajuato

En atención a la colaboración interinstitucional, la FEM hace la difusión del retrato hablado para identificar, ubicar y detener al presunto agresor, así como también, conocer si existen más víctimas en otros estados de la república.

De acuerdo con el retrato elaborado por peritos de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos cometidos en contra de las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Guanajuato, el individuo de edad aproximada de 35 a 40 años, tiene las siguientes características:

Estatura aproximada de 1.80 metros, complexión obesa, tez morena clara, cabello lacio de color negro y poco crecido; cara redonda, mentón con papada, frente amplia, pocas cejas, ojos sumidos, grandes y de color café claro; nariz chata y gorda, labios gruesos, orejas medianas y pegadas.

En otras señas: se le notaban las líneas de expresión.

Cualquier información que contribuya a la identificación y/o localización, favor de comunicarse al teléfono 01-461-59-8-52-00, extensión 76053, 76055, 76058 o al correo electrónico desaparecidosregionc@fgeguanajuato.gob.mx