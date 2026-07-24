SMS con doble filo-¿Guerra sucia o fuego amigo?-Quejas a lo fifí-Rosana y Adriana

En la semana en la que en alcalde Marco Bonilla le puso un freno a su agenda pública y se tomó unos días de descanso, es decir, esta que se fue, un mensaje de texto que llegó a miles de teléfonos móviles desató la curiosidad y de paso la molestia entre varios actores panistas que aspiran a sucederlo. “Bonilla se apuesta por Jáuregui; no hay más alternativa”, señala el SMS en mención, con todo y que el Presidente Municipal que busca ser gobernador, jamás se ha pronunciado por la fórmula que lo acompañe en la intentona de retener la gubernatura y de paso la Alcaldía de la capital. Los malosos de inmediato nos mostraron el mensaje y afirmaron que ante sus vacaciones, el equipo del exfiscal César Jáuregui aprovechó que ojos que no ven, corazón que no siente, a pesar de que el Alcalde se ha mantenido al margen de las decisiones respecto a cómo elegirá el PAN al candidato o candidata a sucederlo.

Además, no es coincidencia que el día que dicho SMS se viralizó, Jáuregui ofreció un convivio en la colonia Campesina, en donde utilizó pancartas para promover al alcalde de la capital que va por la candidatura del PAN al Gobierno del Estado, con la mira puesta en generar una narrativa que lo coloque como la fórmula de Bonilla en el próximo proceso electoral. En estos momentos el Alcalde está fuera de cámaras y regresará este próximo lunes, por lo que será interesante conocer su reacción ante el hecho de que él sin decirlo y mucho menos confirmarlo, ya le están achacando que tiene un supuesto favorito en la interna panista, la cual, con todo y que desde la dirigencia estatal que preside Daniela Álvarez les han pedido que no coman ansias, las estrategias de algunos pudieran poner en aprietos a otros actores políticos que han obedecido el llamado y han optado por no involucrase.

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Con eso de que anda en modo campaña, con actos de proselitismo en prácticamente todas las regiones del estado, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poco a poco le ha ido comiendo el mandado a la senadora también con licencia de Morena, Andrea Chávez, la cual tuvo que ponerle un freno a su precampaña adelantada después de convertirse en madre. Y aunque la juarense ha aparecido en uno que otro evento, lo cierto es que el frenón que conlleva dicha responsabilidad le ha permitido a su contrincante posicionarse y aumentar su presencia en el día a día, ya que ante las nulas reglas electorales, Pérez Cuéllar anda encampañado, como si ya fuera el candidato de la 4T, y sin ninguna autoridad que le ponga un alto porque simplemente no existe la manera, cuestión que ha sido notoria en las más recientes encuestas, sin embargo, como del plato a la boca de cae la sopa, todo puede suceder en la mentada encuesta de Morena que será la que decida quién abanderará al régimen en la jornada electoral del 2027, aunado a que el fuego amigo está más que latente, pues ayer volvió a correr el rumor de que a Pérez Cuéllar le retirarán su visa, y aunque él lo negó y hasta acusó de guerra sucia al “PRIAN”, los más enterados nos dicen que ese golpeteo no viene precisamente de sus excolegas, sino de quienes en la actualidad comparte con ellos el color guinda.

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Quién diría que el exdiputado, activista social, exdirigente de Morena y exfuncionario estatal durante el quinquenio del (des)gobierno de Javier Corral, hablamos de Víctor Quintana, vaya, todo un hombre reconocido por ser de “izquierda”, le diera por quejarse de las carencias existentes en un poblado de la Sierra Tarahumara, es decir, a lo fifí. Resulta que el exsecretario de Desarrollo Social durante el quinquenio corralista se quejó de que Creel, en el municipio de Bocoyna, no tenga ni café en el Oxxo, entre otras cosas con las que arremetió en contra de ese pueblo mágico, uno de los más turísticos del estado, pero más le valía no hacerlo, porque de inmediato un conocido ciudadano de esa localidad serrana, le recordó a Quintana que cuando estuvo al frente de esa Secretaría, la que mayor presupuesto tiene, no movió un dedo para solventar las carencias no nada más de Creel, sino de la región en general y de paso la de otras comunidades de Chihuahua, las cuales desde siempre han tenido ciertos rezagos que don Víctor, en modo cosmopolita, recalcó durante su visita a Creel el fin de semana pasado. Y es que para criticar es necesario tener la cola muy corta, y la de Quintana todavía se arrastra en la inoperancia que significó su paso dentro del corralismo.

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La que ayer se reunió ni más ni menos que con Adriana Terrazas, exdiputada local de Morena y expresidenta del Congreso del Estado, es la diputada Rosana Díaz, la cual el pasado mes de junio formalizó su renuncia a la bancada morenista y hasta se registró como carta del partido Verde para ser candidata de la 4T a la gubernatura. La prueba del encuentro entre ambas la publicó Rosana, quien actualmente anda de diputada independiente, en espera de que su caso en la Comisión de Honor y Justicia de Morena se solucione y con ello pasar a formar parte del PVEM, y aunque no es la primera vez que tanto Díaz Reyes y Adriana Terrazas se reúnen, pues si algo tienen ambas en común, además de ser juarenses, es que las dos han acusado al coordinador de la fracción parlamentaria morenista, Cuauhtémoc Estrada, de violentarlas, en una de esas y ante la salida de Terrazas Porras de Morena, además de su frustrado acercamiento a Movimiento Ciudadano, la expresidenta del Congreso termine por recalar en las filas del tucán.

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Con eso de que los priistas ya traen la encomienda de no dormirse en sus laureles y hacer talacha política por si se pudiera ofrecer para el 2027, el que se tomó muy en serio eso de la chamba territorial es el diputado local José Luis Villalobos, quien ya levantó la mano para ser tomado en cuenta por el Revolucionario Institucional de cara a las próximas elecciones, ya sea que los tricolores vayan solos o acompañados, motivo por el que el también coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional, estuvo el fin de semana pasado en la colonia Las Norias entregando apoyos a las familias vulnerables y este miércoles convivió con vecinos de Carrizalillo, pues trae la mira puesta en el territorio porque sí o sí, el priista tiene en mente ser soldado en la guerra electoral que se avecina.