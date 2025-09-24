Vinculado a proceso por agresión sexual de menor de edad

El Ministerio Público de la de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Pablo Javier V. P., por el delito de violación con penalidad agravada.

La detención del imputado estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión, al ubicarlo cuando se encontraba en la Avenida Mirador en la ciudad de Chihuahua.

Durante el seguimiento de la audiencia inicial, la representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados la tarde del 13 de junio del año en curso, en un domicilio de la colonia Punta Oriente en la ciudad de Chihuahua.

El Juez conocedor de la causa penal, consideró suficientes los datos de prueba y argumentos incriminatorios para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).