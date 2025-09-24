Vinculado a proceso por abuso sexual en la colonia Ignacio Allende

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Josué K. R., por el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de una niña.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales, el imputado agredió sexualmente a la víctima, en hechos registrados en enero – febrero del año 2023, al interior de un domicilio de la colonia Ignacio Allende, en la ciudad de Chihuahua.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, consideró que lo expuesto por la representación social, acreditó la probable responsabilidad del imputado, por lo que resolvió iniciarle un proceso, bajo medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).