“Siempre fuiste mi caballero”: Victoria Beckham celebra a Sir David Beckham

Con una mezcla de emoción y orgullo, Victoria Beckham compartió en sus redes sociales un mensaje entrañable para celebrar el más reciente y distinguido honor recibido por su esposo: David Beckham fue oficialmente nombrado caballero por el rey Carlos III, y a partir de ahora será conocido como Sir David Beckham.

Victoria Beckham dedica emotiva felicitación a Sir David Beckham tras ser nombrado caballero

“Siempre has sido mi caballero de brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham! Qué honor, no podría estar más orgullosa de ti”, escribió la diseñadora de modas junto a una foto en la que aparece abrazando al ex futbolista.

“Tu dedicación a lo que más importa —tu país, tu trabajo, tu pasión y, sobre todo, tu familia— nunca ha flaqueado. La forma en la que has tocado tantas vidas con tu amabilidad y humildad dice mucho sobre el hombre que eres, y nos sigue inspirando cada día. Pero por encima de todo, estoy tan, tan orgullosa de poder llamarte mío. Te amo muchísimo”, escribió la ex Spice Girl en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Nombramiento de David Beckham como caballero: un honor largamente esperado

El título de «caballero del Imperio Británico» es uno de los mayores reconocimientos que se otorgan en el Reino Unido, y aunque muchos se preguntaban por qué no había llegado antes, el momento finalmente llegó para David Beckham.

La distinción –que se oficializó este viernes– fue otorgada en reconocimiento a su servicio al deporte británico, su labor humanitaria y su constante presencia como embajador global de la cultura inglesa.

Beckham, de 50 años, ha sido una figura central del futbol mundial desde su irrupción en el Manchester United en los años noventa. Campeón con los Red Devils, ícono del Real Madrid, figura del LA Galaxy en la MLS y mundialista con la selección inglesa, de la que fue capitán, David no sólo destacó por su talento en la cancha, sino también por su impecable imagen, su profesionalismo y su capacidad para mantenerse vigente tras su retiro, ahora como copropietario del equipo Inter de Miami, donde juega Leo Messi.

Fuera del campo, Beckham ha construido una carrera multifacética como empresario, filántropo y rostro de campañas globales. Su trabajo con organizaciones como UNICEF y su apoyo constante a causas sociales y deportivas han sido parte esencial de su legado. También ha representado a su país en eventos internacionales, como cuando fue parte de la comitiva que trajo los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

