Seleccionan al Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura en la convocatoria Cultiva México 2025

El Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura, fue seleccionado como una de las 41 iniciativas reconocidas a nivel nacional en la convocatoria Cultiva México 2025, del Gobierno federal.

Esta convocatoria tiene como propósito identificar y fortalecer proyectos culturales comunitarios, que generan impacto positivo, promueven la participación social y contribuyen a la construcción de procesos sostenibles.

El Programa fue reconocido por su diseño, innovación y contribución a la formación artística de niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del estado, al fomentar la creatividad, la disciplina, el trabajo en equipo y el sentido de comunidad.

La distinción representa un reconocimiento al trabajo que se realiza desde el estado de Chihuahua, para garantizar el acceso a la cultura y las artes, y la formación musical como herramienta de desarrollo artístico y comunitario.

Las iniciativas seleccionadas formarán parte de un Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural y Artística, y recibirán acompañamiento para garantizar su sostenibilidad, participar en procesos formativos y espacios de colaboración, con especialistas y redes internacionales.

octubre 20, 2025 4:27 pm

