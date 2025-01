River Plate derrota a la Selección Mexicana en el Estadio Monumental de Buenos Aires

Felicidad en Porto Alegre; tristeza en Buenos Aires.

La mini gira sudamericana de la Selecci贸n Mexicana de Futbol se complet贸 este martes con una derrota 2-0 ante River Plate, encuentro amistoso celebrado ante un lleno total en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

1-0 RIVER PLATE! 馃槑馃敟 El 'Millonario' strikes first against Mexico with the goal of Giuliano Galoppo. #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/b0BAcIHEdB

— FOX Deportes (@FOXDeportes) January 22, 2025