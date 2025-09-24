Realiza FGE rastreo en Carichí con apoyo de binomio canino y dron

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Guardia Nacional, llevó a cabo un operativo de rastreo en la localidad de Temochi, municipio de Carichí.

Estas acciones se efectuaron como parte del seguimiento a carpetas de investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes.

Desde temprana hora del martes, los agentes realizaron la inspección minuciosa en un espacio de aproximadamente 12 kilómetros recorrido de manera pedestre, rastreo en el que utilizaron un dron con sensor térmico y participó un binomio canino, concluyendo sin la localización de indicios.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.