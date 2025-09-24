Presidenta del TSJ fortalece vínculos con academia, colaboradores y seguridad en Juárez

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua,

Marcela Herrera Sandoval, desarrolló este día una amplia agenda de trabajo en

Ciudad Juárez, con actividades orientadas a fortalecer la relación del Poder Judicial

con la comunidad académica, con el personal del tribunal y con los sistemas de

seguridad del estado.

En primera instancia, participó en el foro denominado “Relaciones laborales,

equidad e innovación: Construyendo empresas para el futuro” donde señaló:

“También debemos reconocer que esta transformación institucional tiene rostro humano.

Y ese rostro, en gran medida, es el de las mujeres. En Juárez, casi la mitad de la fuerza laboral

maquiladora son mujeres… La equidad no es una concesión. La equidad es una condición

indispensable para el desarrollo económico sostenible.

Este nuevo poder judicial a través de una servidora es consciente que los retos son muchos,

pero juntos y a través de acciones concretas. Las puertas del Poder Judicial y del Tribunal

Laboral del Estado estarán siempre abiertas para que desde un punto de vista no punitivo

se busque establecer estas garantías en cada una de sus empresas como un medio de acceso

efectivo a la justicia tanto para patrones como trabajadores. En Ciudad Juárez, la justicia será tan fuerte como su industria… y tan humana como su

gente.

”

En el foro estuvieron presentes la sociedad civil, el Secretario del Trabajo Diodoro Siller

Argüello, Angel Ortiz Gomez Coordinador de Gestión Judicial Laboral, El director del Centro

de Conciliacion Laboral Fausto Barraza, El secretario de Innovación y Desarrollo Económico

Ulises Fernandez y tambien el Presidente de Competitividad Laboral del Municipio de

Juárez, Carlos Murguia.

********

Posteriormente, visitó las instalaciones del Archivo Judicial y del CECOFAM, donde

escuchó directamente a las y los colaboradores, quienes compartieron sus

inquietudes, ideas y el compromiso con el servicio que brindan a la sociedad

juarense.

*********

En el ámbito académico, la Presidenta recorrió las instalaciones de la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Dr. Daniel Constandse Cortéz, donde fue

recibida por el Rector de la Institución, reconociendo a la institución como semillero

de futuras y futuros operadores del sistema de justicia, y subrayando la importancia

de la colaboración entre el Poder Judicial y la academia.

***********

Asimismo, el Consejero Eduardo Gómez, miembro del Órgano de Administración

sostuvo reunión de trabajo con las y los jueces en materia familiar del distrito

Morelos. Donde se abordaron temas para dar oportuno seguimiento al trabajo de

las personas juzgadoras de esta materia.

******

El fondo auxiliar a cargo de Georgina Sánchez Oceguera, continuó con la jornada de

capacitación para jueces y juezas de todo el estado para conocimiento y manejo

sistema SIDDE del Fondo Auxiliar, actualmente 5 distritos judiciales utilizan el

sistema para el ingreso y devolución de valores, la jornada inició el día lunes con

materia familiar, el martes en materia civil, hoy miércoles en materia penal y termina

el día de mañana con el sistema de Justicia Alternativa.

De manera tal que en tiempo real se tiene acceso a la información descargando

responsabilidad administrativa a los juzgados y simplificando trámites para las

personas usuarias, ya que no tienen que acudir a recaudación de rentas y pueden

acudir directamente al fondo auxiliar.