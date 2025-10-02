Policía de Álvaro Obregón recupera vehículo sumergido en un sistema de riego de los Cienes

La tarde de este miércoles 1 de octubre, elementos de la Policía Seccional de Álvaro Obregón y del Cuerpo de Bomberos recuperaron un vehículo que se encontraba completamente sumergido en un sistema de riego en la brecha número 200, a la altura del kilómetro 1, tramo que conecta el campo menonita 101 con el 107.
El hallazgo se reportó alrededor de las 18:00 horas, cuando un trabajador de la zona, al descender el nivel del agua en aproximadamente un metro, observó el toldo de un automóvil, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.
Al sitio acudió la unidad de la Policía Seccional de Álvaro Obregón, así como bomberos de la base Swift Current, quienes mediante maniobras lograron extraer el vehículo y confirmar que no había personas en su interior ni rastros de pérdidas humanas. De acuerdo con la inspección inicial, se estima que la unidad llevaba entre 10 y 12 días en el lugar.
El vehículo asegurado corresponde a un Chevrolet Malibu, modelo 2000, color arena, tipo sedán, con placas EKK9581 del estado de Chihuahua y número de serie 1G1ND52J9Y6165981. De momento, se desconocen los datos de su propietario, ya que no se encontraba presente en el lugar.
El caso quedó registrado para su seguimiento correspondiente.

octubre 2, 2025 10:17 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua