Policía de Álvaro Obregón recupera vehículo sumergido en un sistema de riego de los Cienes

La tarde de este miércoles 1 de octubre, elementos de la Policía Seccional de Álvaro Obregón y del Cuerpo de Bomberos recuperaron un vehículo que se encontraba completamente sumergido en un sistema de riego en la brecha número 200, a la altura del kilómetro 1, tramo que conecta el campo menonita 101 con el 107.

El hallazgo se reportó alrededor de las 18:00 horas, cuando un trabajador de la zona, al descender el nivel del agua en aproximadamente un metro, observó el toldo de un automóvil, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Al sitio acudió la unidad de la Policía Seccional de Álvaro Obregón, así como bomberos de la base Swift Current, quienes mediante maniobras lograron extraer el vehículo y confirmar que no había personas en su interior ni rastros de pérdidas humanas. De acuerdo con la inspección inicial, se estima que la unidad llevaba entre 10 y 12 días en el lugar.

El vehículo asegurado corresponde a un Chevrolet Malibu, modelo 2000, color arena, tipo sedán, con placas EKK9581 del estado de Chihuahua y número de serie 1G1ND52J9Y6165981. De momento, se desconocen los datos de su propietario, ya que no se encontraba presente en el lugar.

El caso quedó registrado para su seguimiento correspondiente.