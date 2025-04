Participa SSPE en operativo para detener a personas con órdenes de aprehensión en centros de rehabilitación

La dependencia brindó seguridad táctica a solicitud de autoridades federales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó este martes en un operativo especial realizado en centros de rehabilitación de Ciudad Juárez, donde se logró la detención de cuatro personas con órdenes de aprehensión vigentes.

La intervención fue coordinada por la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia de Investigación Criminal, quienes solicitaron el apoyo de la SSPE para brindar seguridad y acompañamiento táctico durante las acciones.

En el operativo también se contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

En el primer centro de rehabilitación “Dame la Mano”, en sus áreas de atención para mujeres y hombres, fue detenida Ana Ludi “N”, de 45 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Después, en el sitio denominado Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos en Acción A. C. (Prada A. C.), se detuvo a tres hombres: Edgar Rubén “N”, de 38 años, con orden de aprehensión por no presentarse a una audiencia; Aldo Efraín “N”, de 39 años, por delitos contra la salud, y Brian David “N”, de 22 años, por robo calificado.

Durante las diligencias también se realizaron inspecciones tanto a los internos como al personal administrativo de los centros visitados. Cabe señalar que las cuatro personas detenidas serán puestas a disposición de la Fiscalía para el seguimiento legal correspondiente.

Estas acciones reflejan la colaboración permanente de la Secretaría con otras instituciones para salvaguardar el orden y dar cumplimiento a mandamientos judiciales.