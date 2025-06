Muestra Miguel Riggs que cumplió ante requerimientos del TEE en caso Olivia Franco

El regidor de Morena, Miguel Riggs mencionó que la reunión que sostuvo con el Tribunal Estatal Electoral fue breve, dejando claro que no hay nada más que aportar debido a que entregó todo lo que se le ha pedido.

Riggs Baeza dijo que ha cumplido con una instancia donde se le puso una denuncia en su contra por parte de la síndica Olivia Franco Barragán y que es en este mismo órgano, donde se debe resolver el tema.

Por su parte, se le cuestionó al morenista, sí pediría una disculpa pública a la síndica ante el tema de violencia de género de la cual denunció hace unos meses. En contexto, durante una reunión virtual y presencial entre regidores y síndica (Comisión de Hacienda), circuló un video donde Riggs hizo un comentario con palabras altisonantes, lo cual Franco reaccionó.

Miguel Riggs, dijo simplemente que ¡No!, en respuesta de si está a favor de emitir una disculpa. El servidor público capitalino dijo que para eso están las instancias correspondientes, para resolverse diferencias.

«No, no, no, no, lo que resuelvan las instancias correspondientes… a ver, es que si nos sometemos a los dimes y diretes, es que tú dijiste, una cosa es el ámbito electoral y otro es lo que pase en lo administrativo aquí en Cabildo».