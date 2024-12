Mr. Doctor confirma denuncia contra Charlotte Lascurain tras ciberacoso y amenazas de muerte

El conflicto entre el creador de contenido Mr. Doctor y la grafóloga Maryfer Centeno ha dado un nuevo giro luego de que el médico dio a conocer que ya presentó una denuncia formal contra Charlotte Lascurain luego de haber sido víctima de amenazas de muerte y ciberacoso.

Durante una transmisión en vivo realizada este 24 de diciembre, el influencer detalló que las amenazas se produjeron después de que fracasaran las pláticas conciliatorias con la grafóloga. Además, aseguró que esto lo ha llevado a vivir con miedo por su familia y por él mismo.

Hace unos días, el creador de contenido compartió en sus redes sociales audios de Charlotte Lascurain, en los que la influencer le lanza advertencias violentas. En los audios, Lascurain dice:

“Esto es una advertencia, hijo de tu pin… para que no vuelvas a hablar de mí ni de las personas con las que hablo. Te voy a agarrar a puros cuchillazos y me vale v… para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a matar. Baja ese video o si no, te voy a matar. De eso me encargo yo”, supuestamente dice Lascurain.

Mr. Doctor afirmó que estas amenazas, sumadas a la filtración de su número telefónico, lo han dejado en una situación de gran vulnerabilidad, aseverando que ha recibido miles de llamadas y hasta mensajes ofensivos, incluyendo contenido pornográfico.

El médico aseguró que la filtración de su teléfono se dio con el respaldo de Maryfer Centeno. También denunció que el hostigamiento habría sido orquestado con el apoyo de otros involucrados, a quienes calificó como “cómplices”.

La denuncia formal contra Charlotte Lascurain

En respuesta a estas amenazas, Mr. Doctor dio a conocer que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra Charlotte Lascurain. En su transmisión, el médico expresó que cuenta con pruebas contundentes que incluyen audios, capturas de pantalla y registros de las agresiones digitales.

Sobre la formalización de la denuncia, el creador subrayó que el proceso se llevará a cabo de manera transparente y sin recurrir a influencias indebidas, ello en alusión a las acusaciones que ha hecho contra la grafóloga, a quien señaló de usar influencias para acelerar la demanda que mantiene contra él.

“Esto ya está en la fiscalía de Puebla para que se proceda contra Charlotte y sus cómplices. Si no le llega tan rápido la denuncia, es porque nosotros no queremos utilizar influencias para que de un estado vayan a avisarle a otra persona con vehículos no oficiales a su domicilio. Nosotros lo vamos a hacer por la vía correcta, sin influyentismo”, afirmó.

Doctor hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo los actos de ciberacoso. También anunció que revelará nuevas pruebas en una transmisión programada para el próximo 28 de diciembre, donde, según dijo, se expondrán más detalles sobre el hostigamiento que ha sufrido y la relación que sí existe entre Centeno y Lascurain.

Maryfer Centeno se deslinda de Lascurain

En medio de la polémica, horas antes Maryfer Centeno se deslindó públicamente de Charlotte Lascurain, asegurando que no mantiene una relación de amistad con ella.

En una declaración a medios, la grafóloga afirmó que solo ha visto a Lascurain en una ocasión y que no está al tanto de las amenazas que esta habría realizado contra el médico.

“No tengo la menor idea, porque además he visto a Charlotte una vez en mi vida. Me cayó muy bien, fue al programa porque su PR estaba buscando una entrevista y nosotros la invitamos”, dijo Centeno.

A pesar de estas declaraciones, Mr. Doctor ha señalado a Centeno como responsable indirecta de las amenazas que ha recibido. En redes sociales, escribió: “Si algo me pasa, hago responsable a Charlotte, a Maryfer Centeno y a su abogada”, apuntando a una posible complicidad entre ellas.

¿Cuándo es la próxima audiencia?

El conflicto entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno inició cuando la grafóloga demandó al médico por supuestas amenazas y discriminación derivadas de declaraciones críticas que el creador hizo sobre la grafología en sus redes sociales y canal de YouTube. Este proceso ha escalado rápidamente a un plano mediático y judicial, con múltiples acusaciones y tensiones entre ambas partes.

Según Mr. Doctor, en las pláticas conciliatorias se le exigió emitir una disculpa en la que debía validar la grafología como ciencia y aceptar condiciones con las que no estaba de acuerdo, lo que derivó en la ruptura de las negociaciones, a lo que después se le sumaron las acciones de Lascurain.

El youtuber precisó que la audiencia judicial está programada para el próximo 13 de enero, donde se decidirá el futuro del caso.

Mientras tanto, la denuncia contra Charlotte Lascurain podría abrir un nuevo frente legal, ampliando las dimensiones del conflicto.

