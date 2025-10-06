Localizan policías municipales la Chevrolet azul, presuntamente robada durante la feria ganadera

-Fue encontrada en los mismos terrenos y no presentaba daños

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 6 de octubre de 2025.- Mediante recorridos efectuados por policías municipales en terrenos aledaños a la Unión Ganadera, se recuperó una pick up Chevrolet reportada como robada durante la madrugada, la cual fue trasladada para su resguardo al corralón del C-4 con el fin de que sea reclamada al legítimo propietario.

Se trata de una Chevrolet Silverado de color azul, modelo 1992 y placas del estado de Chihuahua, que supuestamente se habían robado del estacionamiento de la feria ganadera la madrugada de este mismo lunes, sin embargo, los agentes realizaron una búsqueda en la zona y la encontraron en un lote ubicado atrás de la arena de rodeo de la Unión Ganadera, al parecer el mismo que había servido como estacionamiento en EXPOGAN.

Dicha unidad se encontraba sin daños y al contar con el reporte de robo se dio seguimiento al proceso respectivo consistente en ponerla a disposición de la autoridad estatal, para lo cual fue abordada a una grúa con el fin de trasladarla a las instalaciones ya mencionadas, ubicadas a un costado de la carretera Chihuahua-Aldama.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.