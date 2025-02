Le entra Yuri al regional mexicano en compañía de sus amigos

Para lograr el disco Yuri y Sus Amigos del Regional Mexicano, la jarocha tuvo que mover cielo, mar y tierra para concretar grabaciones de las canciones y videoclips, por lo que se tardó alrededor de un año y medio.

«Un día me puse a pensar, si Shakira lo está haciendo, Bad Bunny y varios más, ¿dónde me pongo yo? Si el regional mexicano me gusta, me sale, lo disfruto y tenía todas las posibilidades de hacerlo.

«La verdad fue complicado llegar a mis amigos, para que se hiciera la grabación, pero lo hicimos y con mucha paciencia está listo y es para mis fans, para la gente que sabe de mí, que me quiere en otras facetas», contó Yuri en la presentación a medios del EP, que contiene siete piezas.En la producción, disponible en plataformas, canta con Carin León («Fue un Placer Conocerte»), Luis Ángel («El Flaco» y «Y Si Se Quiere Ir») y Ángela Aguilar («Maldita Primavera»).

