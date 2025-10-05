La Agencia Estatal de Investigación arrestó a una persona armada

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Norte, detuvieron a una persona de nombre Luis Agustín H. R., por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención del presunto responsable de 34 años de edad, fue en el cruce de las calles Cangrejo y Ostra de la colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez.

En ese lugar, los agentes ministeriales realizaban investigaciones en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, cuando se percataron que la mencionada persona trató de evadirlos a bordo de un vehículo color gris, marca Honda Civic, modelo 2012,

Por lo que se le dieron alcance y en la revisión, se le encontró entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola color negro, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará continuidad a la investigación y determinará su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 5, 2025 8:50 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua