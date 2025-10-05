La Agencia Estatal de Investigación arrestó a una persona armada

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Norte, detuvieron a una persona de nombre Luis Agustín H. R., por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención del presunto responsable de 34 años de edad, fue en el cruce de las calles Cangrejo y Ostra de la colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez.

En ese lugar, los agentes ministeriales realizaban investigaciones en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, cuando se percataron que la mencionada persona trató de evadirlos a bordo de un vehículo color gris, marca Honda Civic, modelo 2012,

Por lo que se le dieron alcance y en la revisión, se le encontró entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola color negro, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará continuidad a la investigación y determinará su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).