El productor Memo del Bosque murió hoy a los 64 años, tras una laerga lucha contra el linfoma de Hodgkin.

El reconocido productor de televisión Memo del Bosque falleció este lunes víctima de cáncer.

La noticia fue confirmada en la cuenta de Instagram del realizador. «Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que la enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”, dice parte del comunicado.

Famosos reaccionan a la muerte del productor Memo del Bosque

Sin duda la muerte de Memo del Bosque cimbró al espectáculo mexicano, pues fueron varios famosos que reaccionaron a la muerte del empresario.

Adal Ramones fue uno de los primeros en enviar sus condolencias a través de su perfil de Instagram.

“Al amigo que fue el primero que conocí al llegar a CDMX ese agosto del ‘88. Comiéndonos una torta en el parque los dos solos y platicando de sueños que después se hicieron realidad. Gracias por prestar oídos y darme una cámara para hacer y deshacer en Telehit”, escribió.

«Gracias a Memo por aconsejarnos en cómo hacer el presupuesto y ayudarnos en el arranque de Otro Rollo a Lalo, Yordi y a mí. Pero sobre todo gracias a Memo porque tomó una responsabilidad que muy pocos hubieran aceptado; negociar con el grupo de rescate mi liberación en el secuestro que me tocó vivir. El aceptó ese enorme peso sobre sus hombros, y aunque estaba asesorado por expertos, aguantó la presión cómo nadie», agregó.

Memo del Bosque (Instagram)

Ramones destacó que, pese a que ya no está, Del Bosque dejará un gran ejemplo de compañerismo y humanidad.

“Ahora Memo ya descansa y nos deja el recuerdo de siempre sumar, de llevar la creatividad a altos niveles, pero sobre todo nos dejó un gran ejemplo de compañerismo y humanidad. Se va un verdadero guerrero que sabía poner primero a la familia y después todo lo demás. Aplaudo la vida de alguien incansable e irreemplazable para su familia y a sus más cercanos amigos”.

Andrea Legarreta agradeció a Memo del Bosque por su calidez y apoyo que siempre le dio. Además en la publicación en donde se anunció la muerte del productor de televisión, la conductora le envió sus condolencias a la familia del productor.

Mensaje de Andrea Legarreta

«Descansa en Paz amigo querido. Gracias por tu calidez y apoyo… Te queremos y te extrañaremos mucho. Vuela alto Memo. Abrazo a toda tu familia con mucho amor», escribió la conductora.

A través de sus redes sociales, Mónica Noguera compartió un conmovedor mensaje en el que recordó una de sus últimas conversaciones con Memo: “Me hablaste hace un mes … ‘Monis, ¿todo bien?… ¿todo bien en tu vida?’ Le dije ‘sí, Memis…’”.

Mensaje de Mónica Noguera (Instagram)

La conductora destacó el amor incondicional que Memo supo dar no solo a ella, sino a todas las personas que tocaron su vida. “Gracias por tu amor, no solo para mí, para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien comenzó su carrera junto a Memo del Bosque en El Calabozo, no perdió la oportunidad para destacar su legado en la televisión mexicana. “Con profunda tristeza me entero que hoy mi hermano del alma, mi amigo, compañero de trabajo de tantos años, mi cómplice, se dice que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, él será siempre uno de ellos.

Memo del Bosque y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin (Instagram)

“Hoy dejo de existir de este plano, dejando un gran legado en la televisión mexicana, deja a sus tres bellos hijos y a la gran Vica, mi amiga que lo acompañó hasta el final, yo hace pocos días atrás hablaba con él y fui a verlo y ya lo sentía cansado de esa terrible enfermedad.

“Insisto, hoy nos dejas de este plano pero estarás siempre en mi memoria. Descansa en paz amigo, y lo que me dijiste la última vez que hablamos, pronto estarás con tu madre querida, ahora si, disfrútala hasta la eternidad. Buen viaje Memo querido. Y dejaré esta foto cuando te vi hace poco en pijama los dos! Siempre te amaré.”, escribió.