Encabeza Gil Loya reunión con académicos de la UACJ y UTEP en Juárez

Con el propósito de fortalecer la investigación académica en materia de seguridad pública, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya encabezó este miércoles una reunión con representantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) en las instalaciones del Centro de Mando Estratégico Estatal (C7-IA).

Este encuentro como parte del trabajo del Grupo de Estudio Académico UACJ–UTEP, surgió con el interés de impulsar un análisis interinstitucional sobre la seguridad en la frontera Juárez–El Paso, quienes acudieron a esta reunión para conocer el modelo de la Plataforma Centinela y su sistema de videovigilancia estatal en Chihuahua.

En la sesión se abordaron temas como el funcionamiento del C7-IA, modelo innovador de justicia cívica y casos de éxito; la estrategia tecnológica que integra ecosistemas de monitoreo en tiempo real; la coordinación interinstitucional y cobertura estatal con subcentros; y la colaboración de la SSPE con autoridades norteamericanas.

También se destacaron los avances en certificaciones internacionales, el crecimiento orgánico de la corporación durante la presente administración y los beneficios de la Torre Centinela en Ciudad Juárez para la seguridad regional.

Como parte de la agenda, los representantes académicos dieron un recorrido guiado por el director general del C7-IA, Jorge Muro, en el Centro de Mando, donde conocieron el funcionamiento de la plataforma, el uso de cámaras y el trabajo de los analistas, lo que permitirá robustecer sus investigaciones con información de primera mano.

Además, los catedráticos también recorrieron la Torre Centinela, donde se les brindó una explicación detallada sobre el funcionamiento de esta infraestructura y los avances tecnológicos que la consolidan como un referente en innovación para la seguridad pública en la región fronteriza.

En la reunión estuvieron presentes Jeremy Slack, Director del Departamento de Sociología y Antropología de UTEP; Raúl Holguín, Coordinador del programa de Geoinformática y Diseño Urbano de la UACJ; Howard Campbell, Profesor Emérito de UTEP; Daniel Sayto, Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ; y César Rivera, estudiante de Doctorado en el Departamento de Sociología y Antropología.

Con este tipo de encuentros, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma que la seguridad es también un espacio de diálogo y construcción conjunta con la academia. El intercambio de conocimientos con la UACJ y la UTEP permitirá fortalecer la investigación en temas de seguridad pública, enriquecer los modelos de proximidad ciudadana y proyectar a Chihuahua como referente en innovación y colaboración binacional en la frontera.